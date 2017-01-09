Приморские рыбаки за год нарастили уловы на 9%

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв — РИА Новости. Рыбаки Приморья в 2016 году нарастили уловы на 67 тысяч тонн — до 774,8 тысячи тонн, сообщает администрация края.

"По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, по состоянию на 15 декабря общий вылов составил 774 813 тонн, что на 67 тысяч тонн больше уровня 2015 года. Минтая добыто почти 130 тысяч тонн, что на 23 тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Вылов сельди увеличился на 1,2 тысячи тонн — до 5,6 тысячи тонн. Сайры было добыто 7 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Рыбаки по сравнению с 2015 годом значительно увеличили вылов кальмара: в Северо-Курильской подзоне он составил 34,3 тысячи тонн, что на 29,3 тысячи тонн больше прошлого года.

В 2016 году был возобновлен промысел сардины иваси и скумбрии.