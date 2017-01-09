Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 1%

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Народный банк Китая в понедельник ослабил курс юаня к доллару на 0,87%, свидетельствуют данные регулятора.
Ранее регулятор заявил, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику.
Также регулятор намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.
Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8 юаня за доллар, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.