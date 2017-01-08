В МЭР считают, что налоговая нагрузка на легальный бизнес должна снижаться

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости/Прайм. Налоговая нагрузка на легальный бизнес в РФ должна снижаться, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мое мнение, что налоговая нагрузка на компании, работающие полностью официально, должна снижаться", — заявил министр в интервью газете "Коммерсант".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов также говорил о том, в России необходимо провести настройку налоговой системы таким образом, чтобы нагрузка на добросовестный бизнес снижалась, а предприятия из "серой" зоны начали платить налоги в полном объеме.

"Когда говорят, что у нас налоговая нагрузка на бизнес невысока, сравнивая поступления с размером ВВП, забывают, что с учетом значительного теневого сектора нагрузка на бизнес неравномерна и в легальном секторе высока. Особенно это касается налогов на фонд оплаты труда, уплачиваемых предприятиями: ни в одной конкурирующей с нами экономике таких платежей нет", — сказал Орешкин.