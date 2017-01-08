Орешкин рассказал, как макропрогноз МЭР должен помогать бизнесу и власти

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости/Прайм. Прогноз социально-экономического развития РФ, подготавливаемый Минэкономразвития (МЭР), должен из чисто технического документа превратиться в инструмент коммуникации правительства с деловым сообществом и населением страны, сказал глава министерства Максим Орешкин.

"Вся история с прогнозом Минэкономики должна меняться. Он из чисто технического документа, демонстрирующего сценарий с цифрами, должен стать инструментом коммуникации правительства с деловым сообществом и населением", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, прогноз должен объяснять, сколько те или иные меры будут прибавлять к экономическому росту и в какие периоды, на какие еще показатели это будет влиять.

"Все это обязательно надо объяснять, чтобы бизнес понимал, почему правительство считает, что экономика будет развиваться именно таким, а не иным образом. Прогноз сам по себе — это инструмент управления ожиданиями. И бизнес, и население должны из него узнавать, что правительство, министерства, ЦБ будут делать при разных внешних сценариях, в том числе негативных. Только имея понимание происходящих процессов и доверие к экономическим властям, можно уверенно планировать инвестиции. В противном случае бизнес будет вместо своей основной работы пытаться угадать валютный курс, инфляцию и когда случится следующий кризис", — рассказал Орешкин.

Прогноз социально-экономического развития РФ разрабатывается по вариантам, отражающим изменения внешних и внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития страны, основных направлений их достижения. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост экономики на 0,6% при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель. В сценарий "Базовый плюс" заложен рост ВВП в 1,1% при цене нефти в 48 долларов за баррель. В министерстве уже заявляли, что считают его более реалистичным.