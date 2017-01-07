Путин поручил ЦБ принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым российским субъектам, сообщается на сайте Кремля.

Так, он рекомендовал Центральному банку до 1 марта 2017 года "провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение".

Кроме того, до 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также приватизировать имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов, а также не используемое для решения социальных задач.

Путин также поручил сформировать долговую политику субъектов на ежегодной основе до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. Она должна определять "активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения коммерческих кредитов".

При этом полномочные представители президента в федеральных округах должны до 1 декабря 2017 года (и далее ежегодно) обеспечить контроль за реализацией этих мер.

Кроме того, правительству до 1 декабря для сбалансированности и устойчивости консолидированных бюджетов субъектов поручено принять дополнительные меры, "направленные на совершенствование методологических и организационных основ межбюджетных отношений".

Эти меры предусматривают ежегодную оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов и учет результатов такой оценки при распределении межбюджетных трансфертов, а также разработку нового механизма предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга.