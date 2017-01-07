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Экономика

Путин поручил ЦБ принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов

12:2107.01.2017
(обновлено: 15:13 07.01.2017)
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Банк России. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым российским субъектам, сообщается на сайте Кремля.

Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Медведев назвал условие для получения регионами бюджетных кредитов
Так, он рекомендовал Центральному банку до 1 марта 2017 года "провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение".

Кроме того, до 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также приватизировать имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов, а также не используемое для решения социальных задач.

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© Fotolia/ olly
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Путин также поручил сформировать долговую политику субъектов на ежегодной основе до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. Она должна определять "активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения коммерческих кредитов".

При этом полномочные представители президента в федеральных округах должны до 1 декабря 2017 года (и далее ежегодно) обеспечить контроль за реализацией этих мер.

Государственная Дума РФ
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Кроме того, правительству до 1 декабря для сбалансированности и устойчивости консолидированных бюджетов субъектов поручено принять дополнительные меры, "направленные на совершенствование методологических и организационных основ межбюджетных отношений".

Эти меры предусматривают ежегодную оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов и учет результатов такой оценки при распределении межбюджетных трансфертов, а также разработку нового механизма предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга.

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Экономика
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38 пользователей оставили 68 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (48)
  • Александр Гулаг в ответ пользователю pav1711(показатьскрыть)
    pav1711, фёдорова что ль наслушался? Когда Путину надо, он и снять и посадить кого захочет сможет, и приказать любому!
    21:07
    07.01.2017
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  • Александр Гулаг в ответ пользователю pekannien(показатьскрыть)
    pekannien, конечно легко, халява от ЦБ коммерческим банкам, бумага в виде купюр под один процент, они народу под огромный процент раздают, деньги делают ни на чём, посредники. При этом все богатства нашей страны принадлежат народу, и он должен по идее получать от этого дивиденды, но не получает на протяжении своей жизни абсолютно ничего, только сам налоги платит всем и вся. Содержит кучу ненужных органов и бюджетников, в одной администрации любого региона куча обслуги с большими зарплатами, цель у которых создать видимость работы и отчеты для получения бюджетных денег и грантов. Так кому легко?
    21:16
    07.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Александр Гулаг, Ты идиот? Или читать не умеешь?
    22:20
    07.01.2017
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  • Mix.tataev
    Это надо было сделать ещё в 2014 г.,а не тогда,когда всем уже стало ясно,что постепенно скатываемся в яму под названием "рецессия".Как говорится-пока петух не клюнет...И не факт,что и сейчас что-то быстро изменится,потому как особого рвения и желания менять не наблюдается...Про структурную перестройку говорится с 2008 и каждый год только всё повторяется,а дальше говорильни и обещания "светлого пути" дело не идёт...Везде в мире рост,а мы не перестаём катиться по наклонной и лишь нас пытаются успокоить прогнозами поиска"дна" и каким-то ростом в 0 целых....хер десятых процента...
    00:43
    08.01.2017
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  • Klev84 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Есть такая книжка в продаже "Конституция" называется, советую полистать на досуге. Благодаря СШПшным консультантам Ельцина ЦБ с 91 не подчиняется ни президенту ни правительству. Он скорее под дудку МВФ пляшет
    01:22
    08.01.2017
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  • Александр Гулаг в ответ пользователю pav1711(показатьскрыть)
    pav1711, а тебя разговаривать не научили, мыслить и анализировать самостоятельно?
    06:38
    08.01.2017
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  • Александр Гулаг в ответ пользователю Klev84(показатьскрыть)
    Klev84, Конституцию у нас в стране некоторые вертели на одном месте, начиная с первой статьи, и далее про то что НАРОД у нас власть. Когда им надо делать свои делишки, им конституция не мешает, а как что то для народа делать, так вспоминают. Когда народ будет грамотным, перестанет глотать всё что ему "дают", научится отстаивать свои права во всех инстанциях, тогда и статьи конституции можно заставить соблюдать абсолютно любого как бы высоко он не сидел. Ну и дружными надо быть, а не как шакалы злые.
    06:44
    08.01.2017
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  • irina_lybai в ответ пользователю iren.rathi(показатьскрыть)
    iren.rathi, А Вы серьезно считаете,что на территории РФ существует организация которая может не подчиниться Путину?В России что хаос,как в США например?Это там президенту не все и не все подчиняется,а у нас порядок и стабильность.Здесь Вам не там,товарищ!
    09:58
    08.01.2017
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  • Вась Вась
    "Президент ... в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым российским субъектам...", а также "региональная" приватизация маловато будет! А не проще раскручивать товарооборот в стране снижением ставок по кредитам для населения? В России кредит под 10% уже счастье (ещё недавно 25%), а 3% (как за рубежами) недостижимая мечта. "Регионалов" сколько не корми экономику не подстегнёшь, аки вода в песок!
    10:18
    08.01.2017
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  • irina_lybai в ответ пользователю Сережа Плотников(показатьскрыть)
    Сережа Плотников, А жаль.Хорошо-бы если не выходя из роли победителя он победил и экономическую разруху в стране.)Может ближайшие лет 20-тьу него что-нибудь получится и в этой сфере.Главное,что-бы запал не прошел.)
    10:22
    08.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Александр Гулаг, Разговаривать с тобой я начал на Вы. Преподнес тебе законодательные акты, в которых черным по белому написано, что ЦБ осуществляет свою политику независимо от других органов власти. ЦБ также сам создает нормативные акты, обязательные для федеральных органов власти. И вообще если почитать закон о ЦБ, то становиться понятно, что ЦБ единолично исполняет свои функции и никто ему не указ. А ты даже не читая этих нормативных актов начал писать мне , какой то бред. Так что кто из нас еще не умеет мыслить своей головой? Все написано так, как я тебе говорю. Чего тут выдумывать? Надо просто прочитать и включить голову.
    11:54
    08.01.2017
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  • irina_lybai в ответ пользователю pav1711(показатьскрыть)
    pav1711, У нас,в России президентская рекомендация и есть закон.)
    11:59
    08.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Александр Гулаг, Вот вроде все понимаешь. Что народ безграмотный, потому и не соблюдают Конституцию. Но продолжаешь нести бред. ЦБ - это не народ. И стоит не выполнить хоть 1 статью Конституции и ФЗ по отношению к нему и того кто за это ответственен затаскают по судам всех инстанций. И там не поможет никакая взятка судье, потому что ЦБ намного влиятельнее.
    11:59
    08.01.2017
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  • Serg.ham
    А тов. Сталин поступил бы по-другому. В целях сокращения дефицита бюджета провёл бы инвентаризацию частной собственности "слуг" народа.
    Не думаю что эта мера Путина поможет. Просто на лазурных берегах яхт станет больше, а бюджет останется дефицитным.
    12:36
    08.01.2017
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  • Сережа Плотников в ответ пользователю irina_lybai(показатьскрыть)
    irina_lybai, то что мы сидим в жопе виновато государство лишь в том, что оно само не знает, чего хочет от бизнеса. Обратная сторона медали в том, что подавляющее большинство рабочей силы приходят отсидеть свои норма-часы, у нас в России только охранников миллион здоровых мужиков работает, которые отсиживают часы на табуретке.
    13:30
    08.01.2017
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  • Александр Гулаг в ответ пользователю pav1711(показатьскрыть)
    pav1711, во первых, я невоспитанный, что бы говорить на ВЫ. Во-вторых, закон то у нас соблюдается? Еще раз повторяю, о законе и конституции у нас вспоминают когда надо привести контраргумент народным желаниям и просьбам, а в остальном на закон и конституцию у нас верхушка ложила. На счет ЦБ, какое бы не было у них единоличное управление, в силах государства создать все "условия" для того, что бы любой ЦБ работал именно на государство. В законе есть всё что надо, а что не надо можно подобрать как противовес. А разговоры про 13,15,75 статьи конституции, это отговорки и уловки. Защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией ЦБ РФ, такое тоже написано в конституции, но эту статью ЦБ не соблюдает, и не краснеет особо от этого.
    14:16
    08.01.2017
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  • Александр Гулаг в ответ пользователю pav1711(показатьскрыть)
    pav1711, еще раз повторю, когда верхушке надо, он не оглядывается ни на один суд, любой инстанции, хоть европейский, хоть госдеповской, любой, и не парится по поводу "что скажут партнеры". Вывод один, верхушке выгоден этот хаос. Греф ясно и по русски сказал, грамотными людьми будет трудно манипулировать.
    14:20
    08.01.2017
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  • irina_lybai в ответ пользователю Сережа Плотников(показатьскрыть)
    Сережа Плотников, Это да,производительность труда у нас очень низкая.Но охранники нужны чтобы охранять.Несуны у нас везде.)Разнесут всё.)А государство-царство очень бестолково организовано,согласна.)На пресс-конференции президента в очередь за решением о наболевшем выстраиваются миллионы.
    15:14
    08.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Александр Гулаг, Юридически и законодательно нигде не зафиксировано понятие - устойчивость рубля. А если нигде не описано, что такое устойчивость рубля и какими критериями ее оценивать, то и предъявить юридически ЦБ нечего. Пусть хоть судья, хоть прокурор, хоть защита будут понимать, что ЦБ не обеспечил устойчивость рубля. Вот не обеспечил ЦБ устойчивости рубля в 2014, а предъявить нечего. Вы это понимаете? Законы потому что в стране у нас рассматриваются и выносятся там, где нет специалистов в этой области. В ГД есть спортсмены, певцы, актеры и другие неучи, а специалистов нет.
    15:47
    08.01.2017
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  • pav1711 в ответ пользователю Александр Гулаг(показатьскрыть)
    Александр Гулаг, Так я это прекрасно понимаю. Вот только почему Вы пишите Путин виноват? Эта система сложилась задолго до Путина. Путин в 2002г внес в ГД законопроект о национализации ЦБ. И что? Да ничего. Не поддержали и все. Да и зачем им это надо? Они и так хорошо живут, паразитируя на народе.
    15:54
    08.01.2017
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