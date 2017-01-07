Путин поручил ЦБ принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым российским субъектам, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, до 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также приватизировать имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов, а также не используемое для решения социальных задач.
При этом полномочные представители президента в федеральных округах должны до 1 декабря 2017 года (и далее ежегодно) обеспечить контроль за реализацией этих мер.
Эти меры предусматривают ежегодную оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов и учет результатов такой оценки при распределении межбюджетных трансфертов, а также разработку нового механизма предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств регионов без увеличения их государственного долга.