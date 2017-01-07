Мексика опровергла попытки влиять на инвестиции в компаниях

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министерство экономики Мексики на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа опровергло какие-либо попытки влиять при помощи угроз на решения, касающиеся инвестирования компаний.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель построит свой завод на территории Мексики.

"Министерство экономики Мексики категорически опровергает какие-либо попытки влиять при помощи угроз или устрашения на решения, касающиеся инвестирования компаний", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Мексика заинтересована в формировании конкурентоспособности Северной Америки и превращении ее в географическую зону, наиболее привлекательную для инвестиций", — отмечается в документе.