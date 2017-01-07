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Экономика

СМИ: попавшая под санкции США компания опровергла вмешательство в выборы

03:0207.01.2017
(обновлено: 03:06 07.01.2017)
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Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia/ timkaekler

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Основатель включенной в санкционный список США компании "Цифровое оружие и защита" (Zor Security, также известная как Esage Lab) Алиса Шевченко опровергла вмешательство в ход американских выборов и обвинила Вашингтон в неверном толковании фактов, сообщает газета Guardian.

Белыми нитками: как Обама сшил дело русских хакеров
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Белыми нитками: как Обама "сшил" дело "русских хакеров"
Ранее компания Шевченко попала под санкции Вашингтона после обвинений в кибератаках против американских институтов власти, ответственность за которые США возложили на Россию. В частности, Zor Security якобы передавала российским спецслужбам "технические исследования и разработки", и теперь компании запрещено вести бизнес в США, отмечал Forbes. Сама Шевченко опровергла обвинения в сотрудничестве с российским правительством.

Как отмечает Guardian, Шевченко заявила, что американские власти могли "технически некомпетентно истолковать факты" или "сфальсифицировать данные, чтобы ложно обвинить компанию".

"Молодая девушка-хакер и ее беспомощная компания выглядят отличным выбором для данной цели… У меня нет больших денег, власти или связей, чтобы опровергнуть обвинения. Так что это мог сделать кто угодно", — цитирует газета комментарий девушки.

Согласно информации газеты, Шевченко была "разъярена", когда узнала, что ее компания попала в санкционный список. Она также отметила "сумасшедшую истерию вокруг всей истории с российскими хакерами". "Я де-факто оказалась ограждена от крупнейшего рынка информационной безопасности в мире", – заявила основатель компании.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп назвал сообщения о кибератаках России "политической охотой на ведьм"
При этом, как сообщается, девушка получила ряд предложений о сотрудничестве после опубликования данного списка.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме указанных ведомств, в список вошли "Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ"), "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити". Согласно сообщению госдепартамента США, компания "Цифровое оружие и защита" предоставляла технические исследования.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Sputnik. Архивное фото
© Sputnik
Разведка США посвятила RT и Sputnik часть доклада о "вмешательстве России"
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

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Экономика
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • esfir9999
    Книга «Общая теория занятости, процента и денег» Джона Мейнарда Кейнса, доказывающая пользу активной бюджетной политики, была опубликована в 1936 году. Тридцать лет спустя произошла контрреволюция, ставшая результатом резкой критики бюджетной активности. Прошло ещё 40 лет, и ключевая идея Кейнса опять вернулась — в форме теории FTPL. Возможно, старая информация запечатана в новой форме патерна, но старое обычно радует тех, кто готов его попробовать. Вкусы молодежи США, сорокалетних и тем, кому за шестьдесят – различные по классу патернов представления групп авс. Трамп назвал сообщения о кибератаках России "политической охотой на ведьм" В октябре офи-циальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны.
    09:38
    07.01.2017
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  • lat.48
    Интересно, что ещё осталось в пятом кармане 44 президента сша.
    10:05
    07.01.2017
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  • Александр Рязанов
    РУССКИЙ БИЗНЕС: я обвиняю официально власти амерские что у меня всё плохо,,работа кипит,люди деньги зарабатывают,виноват в этом обамка со своими шакалами и прихвостнями,.пора ему в места не столь удобные для простого обывателя.
    10:58
    07.01.2017
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