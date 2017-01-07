СМИ: попавшая под санкции США компания опровергла вмешательство в выборы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Основатель включенной в санкционный список США компании "Цифровое оружие и защита" (Zor Security, также известная как Esage Lab) Алиса Шевченко опровергла вмешательство в ход американских выборов и обвинила Вашингтон в неверном толковании фактов, сообщает газета Guardian.
Как отмечает Guardian, Шевченко заявила, что американские власти могли "технически некомпетентно истолковать факты" или "сфальсифицировать данные, чтобы ложно обвинить компанию".
"Молодая девушка-хакер и ее беспомощная компания выглядят отличным выбором для данной цели… У меня нет больших денег, власти или связей, чтобы опровергнуть обвинения. Так что это мог сделать кто угодно", — цитирует газета комментарий девушки.
Согласно информации газеты, Шевченко была "разъярена", когда узнала, что ее компания попала в санкционный список. Она также отметила "сумасшедшую истерию вокруг всей истории с российскими хакерами". "Я де-факто оказалась ограждена от крупнейшего рынка информационной безопасности в мире", – заявила основатель компании.
Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме указанных ведомств, в список вошли "Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ"), "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити". Согласно сообщению госдепартамента США, компания "Цифровое оружие и защита" предоставляла технические исследования.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.
Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.