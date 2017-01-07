СМИ: попавшая под санкции США компания опровергла вмешательство в выборы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Основатель включенной в санкционный список США компании "Цифровое оружие и защита" (Zor Security, также известная как Esage Lab) Алиса Шевченко опровергла вмешательство в ход американских выборов и обвинила Вашингтон в неверном толковании фактов, сообщает газета Guardian.

Ранее компания Шевченко попала под санкции Вашингтона после обвинений в кибератаках против американских институтов власти, ответственность за которые США возложили на Россию. В частности, Zor Security якобы передавала российским спецслужбам "технические исследования и разработки", и теперь компании запрещено вести бизнес в США, отмечал Forbes. Сама Шевченко опровергла обвинения в сотрудничестве с российским правительством.

Как отмечает Guardian, Шевченко заявила, что американские власти могли "технически некомпетентно истолковать факты" или "сфальсифицировать данные, чтобы ложно обвинить компанию".

"Молодая девушка-хакер и ее беспомощная компания выглядят отличным выбором для данной цели… У меня нет больших денег, власти или связей, чтобы опровергнуть обвинения. Так что это мог сделать кто угодно", — цитирует газета комментарий девушки.

Согласно информации газеты, Шевченко была "разъярена", когда узнала, что ее компания попала в санкционный список. Она также отметила "сумасшедшую истерию вокруг всей истории с российскими хакерами". "Я де-факто оказалась ограждена от крупнейшего рынка информационной безопасности в мире", – заявила основатель компании.

При этом, как сообщается, девушка получила ряд предложений о сотрудничестве после опубликования данного списка.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме указанных ведомств, в список вошли "Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ"), "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити". Согласно сообщению госдепартамента США, компания "Цифровое оружие и защита" предоставляла технические исследования.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.