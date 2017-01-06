Рынок акций завершил неделю снижением

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ вечером в пятницу слегка снижался – инвесторы перед выходными сокращали позиции в акциях, говорят трейдеры.

Курс рубля против доллара и евро сохранял уверенные позиции, стабилизируясь после обновления накануне максимумов с июля 2015 года – ниже 60 рублей и около 62, соответственно. Нефть пытается удержаться выше уровня 56,5 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29% — до 2213,93 пункта, индекс РТС — на 0,65% — до 1172,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.42 мск повышался на 7 копеек — до 59,52 рубля, курс евро снижался на 1 копейку до 62,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

Консолидация перед выходными

Рынок российских акций в пятницу не смог удержаться в плюсе. Скачок (в первый день торгов 2017 года) индексов ММВБ и РТС к историческому и двухгодичному максимуму, соответственно, сменился коррекцией вниз. В итоге акции растеряли весь этот рост и ушли в минус.

Перед выходными игроки рынка традиционно фиксируют прибыль, закрывая позиции, открытые в течение нее. На этом фоне продажи акций в пятницу преобладали.

В минусе оказались бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), НЛМК (-3,3%), "Роснефти" (-1,8%), Сбербанка (-0,7%).

Среди растущих сегодня — акции "Интер РАО ЕЭС" (+2,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,5%).

Попытки нефтяных быков поднять рынок накануне выше уровня 57 долларов за баррель пока не увенчались успехом, и сейчас котировки стабилизируются немного выше отметки 56,5 доллара. Игроки рынка ожидают больше сигналов о соблюдении основными производителями нефти договоренности о сокращении ее добычи с января 2017 года.

Курс рубля к основным резервным валютам после существенного роста накануне стабилизировался вечером около достигнутых уровней. Доллар остается ниже утраченного в четверг психологически значимого уровня 60 рублей. Евро опустился ниже 63 рублей.

Данные по рынку труда США в декабре-2016 были нейтрально восприняты рынками. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 156 тысяч, а уровень безработицы повысился до 4,7% с 4,6%. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 183 тысячи и безработицу на уровне 4,7%.

В итоге рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 3,35 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Внешний фон остается слабонегативным, что не способствует росту на Московской бирже, отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Достижение индексом Dow Jones отметки 20 тысяч пунктов выглядит пока маловероятным, соответственно, и аппетит к риску также будет отсутствовать. Ориентируюсь на уровень 2220-2230 по индексу ММВБ. Возможная цель дальнейшей коррекции — 2150 пунктов. На валютном рынке курс USDRUB может пойти в рост, не исключаю, что закрытие (в 23.50 мск) этой пары будет выше отметки 60", — оценил он.

На следующей неделе укрепление рубля может продолжиться, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"В начале первой полноценной рабочей недели доллар будет торговаться в диапазоне 59–60 рублей. В дальнейшем многое будет зависеть от встречи комиссии по мониторингу за сокращением мировой добычи нефти 13 января. Если договоренности между нефтедобывающими странами не будут соблюдаться, цену сорта Brent и рубль ждёт откат вниз", — добавил он.