"Роснефть" заверила, что все сделки компании осуществляются по закону

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости/Прайм. Все сделки "Роснефти" с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с международным правом, заявили в пятницу в пресс-службе компании в связи с появившимися публикациями об исках после сделок, в которых фигурировала Rosneft Trading SA.

"Все сделки "Роснефти" с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с международным правом и теми правовыми режимами, в рамках которых эти сделки осуществляются", — говорится в сообщении.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что канадская горнодобывающая компания Crystallex International подала новый иск против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela SA (PdVSA). Основанием иска стала кредитная сделка компании с подконтрольной "Роснефти" Rosneft Trading SA, в деле в качестве истца участвует также американская нефтяная компания ConocoPhillips, пишет газета.

По мнению истцов, PdVSA намеревалась заложить активы своего дочернего предприятия Citgo Holdings и отправить выручку в Венесуэлу – за пределы досягаемости судебной системы США и кредиторов. Crystallex и ConocoPhillips подали в суд на PdVSA в октябре после того, как компания заложила 50,1% своей доли в Citgo в рамках облигационного свопа с инвесторами на сумму 2,8 миллиарда долларов. Истцы требуют отменить залог и признать эту передачу активов незаконной.

Глава PdVSA Эулохио дель Пино ранее сообщил изданию, что оставшаяся часть доли в Citgo может быть использована в качестве обеспечения для других сделок. Впоследствии PdVSA заложила оставшиеся 49,1% доли в Citgo "Роснефти", говорится в судебных документах истцов. Компания подтвердила в декабре, что использовала оставшуюся в "дочке" долю для привлечения финансов, однако не уточнила, сколько она получила от "Роснефти".