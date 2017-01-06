Медведев подписал постановление о создании ТОР "Кумертау" в Башкирии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития "Кумертау", следует из опубликованного на официальном портале правовой информации постановления правительства.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Кумертау"(далее — территория опережающего развития) на территории городского округа город Кумертау (Республика Башкортостан)", — говорится в документе.

Постановлением правительства определены границы ТОР, виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.