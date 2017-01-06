Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару на один процент

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Народный банк Китая в пятницу укрепил курс юаня к доллару на 1%, свидетельствуют данные регулятора.

В пятницу Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8668, что на 639 пунктов ниже фиксинга четверга, когда курс юаня составил 6,9307.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.