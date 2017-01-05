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Экономика

Рынок акций не показал единой динамики, рубль отбил у доллара 60-й рубеж

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (18)
21:3905.01.2017
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Специалист биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Kathy Willens

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ в четверг снизился в рублевых ценах на фоне укрепления российской валюты против доллара, долларовые цены из-за этого выросли.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года

Курс рубля против доллара обновил максимум с июля 2015 года, пробив вниз психологически значимую отметку 60 на фоне ослабления американской валюты на форекс, где евро впервые в этом году вышел к уровню 1,06 доллара. Евро также обновил полуторагодовой минимум.

Нефть пытается закрепиться выше отметки 56 доллара за баррель сорта Brent, оказывая поддержку российским активам.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,92% — до 2220,35 пунктов, индекс РТС вырос на 0,31% — до 1180,31 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.57 мск снижался на 74 копейки — до 59,72 рубля, курс евро — на 7 копеек до 63,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар опускался до 59,17 рубля, евро — до 62,32 рубля.

Рубль обновил 1,5-годовые макимумы

Рублевые цены российских акций в четверг попали под давление укрепившегося рубля. Долларовые цены российских акций слабо изменились на нейтральном внешнем фоне. Однако в условиях ослабления доллара против российской валюты рублевые цены попали под давление.

Курс рубля получил поддержку от цен на нефть, которая после обновления на этой неделе максимумов с лета 2015 года слегка скорректировалась вниз, однако потом попыталась вернуться к 57 долларам.

Поддержку оказали данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 декабря, сократились на 7,1 миллиона баррелей до 479 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя лишь на 2,152 миллиона баррелей до 483,948 миллиона баррелей.

Кроме того, о росте спроса на риск просигнализировала динамика евро, который вышел к значимому уровню 1,06 доллара. На этом фоне американская валюта обновила в четверг минимум с июля 2015 года, опустившись ниже отметки 60 рубля. Однако евро также обновил полуторагодовой минимум ниже 62,5 рубля.

Рублевая цена нефти при этом опустилась в район 3,35 тысячи рублей за баррель.

Среди лидеров роста сегодня оказались акции "Автоваза" (+3,9%), "Интер РАО ЕЭС" (+0,7%).

В минусе — бумаги "Газпрома" (-2,2%), "Новатэка" (-2,4%), "Лукойла" (-2,9%), Сбербанка (-2,3%).

Прогнозы и рекомендации

Коммерческие запасы в США падают, а рост числа буровых очень медленный даже при цене выше 50 долларов за баррель, отметил Валерий Полховский из ГК Forex Club.

Поэтому фундаментальные предпосылки для нахождения цен вблизи 60 долларов за баррель остаются актуальными, добавил он, говоря о факторах динамики российских активов.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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И политика, и экономика в текущем году говорят в пользу роста курса рубля и российских акций, падения доходностей по облигациям, рассуждает Александр Разуваев из компании "Альпари". Снятие или ослабление санкций станет поводом для притока на российский финансовый рынок горячего спекулятивного капитала, считает он.

"К тому же участники рынка ожидают, что вскоре цены на нефть превысят 60 долларов за баррель сорта Brent. Однако, в отличие от рынков акций и облигаций ралли по российской валюте ожидать не стоит. Дорогой рубль по-прежнему не выгоден, ни бюджету, ни экспортерам. Банк России, вероятно, начнет пополнять свои международные резервы. Впрочем, в январе российский рубль вполне может укрепиться до 57-58 против доллара", — сказал Разуваев.

© Инфографика
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