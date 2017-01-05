В Азербайджане не ждут большого влияния решений ОПЕК на рынок нефти

БАКУ, 5 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава Минэнерго Азербайджана Натиг Алиев заявил в четверг, что не стоит ожидать большого влияния на мировой рынок нефти от решений, принятых ОПЕК.
"Меры, принимаемые в рамках заседаний ОПЕК, привели к росту цен на нефть на мировом рынке, и эти меры продолжат оказывать свое влияние и впредь. Но большого влияния ожидать не стоит. Мы считали, что решения, которые были приняты на заседаниях, будут способствовать повышению цен на нефть до 60 долларов за баррель", — цитирует слова Алиева агентство Trend.
"Если в 2017 году в мировой экономике произойдет большой скачок, будет наблюдаться высокий темп развития экономики, то цены на нефть могут вырасти еще больше", — сказал Алиев.
Ранее руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева заявила РИА Новости, что с 1 января Азербайджан начал процесс снижения посуточной нефтедобычи на 35 тысяч баррелей.
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