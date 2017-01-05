На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Решение Национального банка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов положительно скажется на выводе экономики из тени и позволит оздоровить финансовую систему, заявили в четверг в пресс-службе министерства экономического развития и торговли страны.
"Детенизация будет происходить в результате уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя", — говорится в сообщении ведомства.
В Минэкономразвития отмечают, что после введения ограничения уменьшение уровня теневой экономики на начальном этапе оценивается в пределах 4%.
По данным Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4% меньше показателя соответствующего периода 2015 года.