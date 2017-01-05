Национализированный Приватбанк работает стабильно, заявил Гройсман

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Приватбанк работает стабильно, перед его новым руководством стоит задача развивать банк, заявил премьер страны Владимир Гройсман.
"Сегодня банк с точки зрения управления находится в абсолютно надежных руках, с надежным интеллектом и опытом. Банк застабилизировался, ситуация нормальная. Закон гарантирует сегодня полностью возвращение вкладов для физических лиц… У руководства банка только одна задача — развивать банк, сделать его более успешным. И это меня полностью устраивает", — заявил Гройсман в интервью агентству "Укринформ".
В целом, согласно решению кабмина, министерство финансов Украины планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов) для докапитализации Приватбанка в рамках его национализации.