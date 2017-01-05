В Нацбанке Украины рассказали, как планируют поддержать курс гривны

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) планирует купить на валютном аукционе около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора со ссылкой на директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

В период рождественских праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

"В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, объявил о проведении аукциона по покупке иностранной валюты. Объем аукциона — до 100 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных на Украине и рабочими днями в Европе. В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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