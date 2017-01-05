В Белоруссии пресекли нелегальный ввоз в ЕАЭС 20 тонн фруктов и овощей

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белорусские таможенники пресекли нелегальный ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 20 тонн фруктов и овощей, сообщила в четверг пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

"Сотрудниками Ошмянской таможни пресечен незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза 20 тонн фруктов и овощей. Во время проведения таможенного контроля в отношении данного товара установлено, что к оформлению предоставлены товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, занизив ее в два раза", — говорится в сообщении.

Спаржа, малина, фасоль, авокадо, манго, папайя, арбузы, лаймы, имбирь, перемещаемые с нарушением законодательства, изъяты. Их стоимость, по предварительной оценке, составила более 15 тысяч долларов.

По данному факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс.