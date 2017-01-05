Мексиканский песо стремительно падает по отношению к доллару

МЕХИКО, 5 янв – РИА Новости. Валюта Мексики песо в среду продолжила свое стремительное падение по отношению к доллару, опустившись в ходе межбанковских торгов до отметки в 21,55 за единицу американской валюты.

Это стало новым историческим минимумом курса песо. Ранее во вторник он упал до уровня 21,05 за доллар на фоне новостей об отмене американской компанией Ford запланированных инвестиций в строительство завода в Мексике на 1,6 миллиарда долларов.

Финансовые аналитики отмечают, что новое падение песо обусловлено как ожиданиями нового возможного ужесточения политики будущего президента США Дональда Трампа по отношению к Мексике, так и возможными решениями Федеральной резервной системы об ускоренном повышении учетных ставок.