Deutsche Bank выплатит США $95 миллионов штрафа за уклонение от налогов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank готов выплатить штраф в 95 миллионов долларов США за уклонение от федеральных налогов в США, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции страны.

"Правительство (США — ред.) заставило Deutsche Bank признаться в своих действиях по уклонению от налогов и заплатить 95 миллионов долларов США, понеся ответственность за эти действия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк попытался обойти налоговое законодательство штатов в 2000 году, используя фиктивную компанию.