Индекс PMI в сфере услуг КНР в декабре достиг максимума за 17 месяцев

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая в декабре по версии независимого исследования делового издания Caixin ускорился до 53,4 пункта, достигнув максимального значения за последние 17 месяцев.

Таким образом PMI в непроизводственной сфере Китая в декабре по версии Caixin оказался на 0,3 пункта выше показателя ноября. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее 1 января государственное статистическое бюро КНР опубликовало официальные данные об индексе деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая в декабре.

По данным госстатбюро КНР, в декабре PMI в непроизводственной сфере китайской экономики оказался на 0,2 пункта ниже, чем в ноябре, когда показатель составил 54,7 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам 2015 года доля сферы услуг впервые превысила 50% от общего объема ВВП страны.