ФРС указала на неопределенность от влияния политики Трампа на экономику США

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости/Прайм. Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 13-14 декабря пришли к мнению, что заявленная налогово-бюджетная политика избранного президента страны Дональда Трампа создает неопределенность относительно влияния на экономический рост страны, следует из протоколов заседания регулятора.
"При обсуждении своих экономических прогнозов участники подчеркнули значительную неопределенность в отношении сроков, размера и состава любых будущих фискальных и других экономических мер, а также в том, как эти меры могут повлиять на совокупный спрос и предложение. Ряд участников отметили, что, в зависимости от изменений в налогах, расходах, регулирующих и других мерах, экономический рост может оказаться быстрее или медленнее, чем предполагается в настоящее время", — говорится в документе.
Участники заседания в ходе обсуждений согласились, что пока слишком рано судить, какие изменения в фискальной политике будут реализованы и как они могут изменить экономические перспективы. Было также отмечено, что возможные изменения являются лишь некоторыми из многих факторов, которые могут повлиять на экономический прогноз страны.
В итоге за ужесточение монетарной политики страны единогласно проголосовали все члены Комитета, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Следующее заседание регулятора состоится 31 января — 1 февраля.