ФРС указала на неопределенность от влияния политики Трампа на экономику США

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости/Прайм. Члены Комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 13-14 декабря пришли к мнению, что заявленная налогово-бюджетная политика избранного президента страны Дональда Трампа создает неопределенность относительно влияния на экономический рост страны, следует из протоколов заседания регулятора.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам декабрьского заседания впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку — до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Кроме того, регулятор улучшил прогнозы по экономике страны на 2016-2017 годы. Центробанк также сообщил, что в 2017 году ожидает теперь три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).

"При обсуждении своих экономических прогнозов участники подчеркнули значительную неопределенность в отношении сроков, размера и состава любых будущих фискальных и других экономических мер, а также в том, как эти меры могут повлиять на совокупный спрос и предложение. Ряд участников отметили, что, в зависимости от изменений в налогах, расходах, регулирующих и других мерах, экономический рост может оказаться быстрее или медленнее, чем предполагается в настоящее время", — говорится в документе.

Политика Трампа предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов. Эти меры могут ускорить рост экономики США и способствовать увеличению инфляции к целевому уровню в 2%. Хотя в протоколах напрямую не указывается Трамп, в них отмечается, что изменения прогнозов по денежно-кредитной политике США учитывают "ожидания более экспансионистской налогово-бюджетной политики в период после выборов".

Участники заседания в ходе обсуждений согласились, что пока слишком рано судить, какие изменения в фискальной политике будут реализованы и как они могут изменить экономические перспективы. Было также отмечено, что возможные изменения являются лишь некоторыми из многих факторов, которые могут повлиять на экономический прогноз страны.

В итоге за ужесточение монетарной политики страны единогласно проголосовали все члены Комитета, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Следующее заседание регулятора состоится 31 января — 1 февраля.