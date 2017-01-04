Рынок российских акций закрылся в минусе, рубль продолжает расти к доллару

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в первую среду 2017 года снизился по основным индексам, курс рубля продолжает укрепляться против доллара и торгуется у уровня предыдущего закрытия к евро.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,94% — до 2263,9 пункта, индекс РТС — на 1,06% — до 1176,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.03 мск снижался на 40 копеек — до 60,5 рубля, курс евро торговался на уровне 63,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,44% — до 56,27 доллара за баррель.

Курс евро торгуется на уровне 1,0476 против 1,0428 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Фиксация прибыли

Фондовый рынок утром 4 января открылся небольшим снижением: трейдеры фиксировали прибыль после ралли накануне, отмечает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Рублевый индекс ММВБ и валютный индекс РТС понизились на утренних торгах менее чем на полпроцента, что в основном связано с коррекцией на нефтяном рынке из-за противоречивых заявлений от представителей стран ОПЕК, добавляет она.

В настоящее время внимание нефтяного рынка приковано к соглашению ОПЕК о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение началось с января.

"Однако похоже, что не все страны ОПЕК готовы в полном объеме соблюдать квоты по сокращению добычи. Так, если Кувейт заявил о планируемом сокращении добычи, то представитель Ирака сообщил о намерении страны увеличить экспорт нефти в январе. Кроме того, об увеличении добычи нефти недавно заявила не участвующая в соглашении Ливия, а также о росте добычи "черного золота" в 2016 году на 2,5% отчиталась Россия, которая намерена сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день с начала весны текущего года", — комментирует Мильчакова.

К середине дня рост пессимизма на рынке акций усилился, отмечает аналитик.

Впрочем, попытки нефти подрасти позитивно влияют на рубль: отечественная валюта в условиях тонкого рынка между двумя праздниками растет к доллару. При этом рубль торгуется с разнонаправленной динамикой к евро вокруг значений предыдущего закрытия. В течение дня евро успел максимально повыситься на 45 копеек и понизиться на 20 копеек относительно уровня предыдущего закрытия.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (5,63%), "Газпром нефти" (4,31%), Polimetal (2,95%), АФК "Система" (1,96%), префы "Транснефти" (1,76%), а также акции Московской биржи (1,64%) и акции "Соллерса" (1,48%).

Среди лидеров снижения – акции "Роснефти" (-3,12%), "Лукойла" (-2,67%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снизились на 2,32%, префы – на 1,31%), акции "Аэрофлота" (-2,16%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,88%), а также акции "Распадской" (-1,54%), "Энел Россия" (-1,31%) и акции МТС (-1,27%).

Прогнозы и рекомендации

До конца первой недели 2017 года рубль останется в коридоре 60-61 рубля за доллар и 63-64 рубля за евро, прогнозирует Мильчакова из "Альпари".

"Индекс РТС на текущей неделе, согласно нашему прогнозу, сохранится в коридоре 1100-1200 пунктов, индекс ММВБ – в диапазоне 2200-2400 пунктов", — добавляет она.

В центре внимания сейчас будут данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах США, отмечает Валерий Полховский из Forex Club. Они будут опубликованы в четверг, указывает он.