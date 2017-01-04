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Экономика

Рынок российских акций снижается, рубль умеренно растет к доллару и евро

16:4104.01.2017
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Специалист фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Kathy Willens

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рынок акций РФ во второй торговый день 2017 года снижается, курс рубля растет сильнее против доллара, чем евро, растущего на межбанковском валютном рынке форекс.

Индекс ММВБ к 16.32 мск снижался на 1,24% — до 2257,1 пункта, индекс РТС — на 1,52% — до 1171,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек — до 60,72 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 63,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,61% — до 55,8 доллара за баррель.

Курс евро торгуется на уровне 1,044 против 1,0428 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Небольшая коррекция в акциях

В первый день торгов, во вторник, индекс ММВБ установил новый исторический максимум, поднявшись до 2293,99 пункта на фоне роста нефти, подорожавшей выше уровня 58 долларов за баррель сорта Brent. На этом же фоне укрепился и рубль относительно основных валют.

Однако вечером во вторник ситуация на нефтяном рынке несколько изменилась в худшую сторону. "Последующее небольшое корректирующее повышение цен немного смягчило эффект от произошедшего шока. Но, тем не менее, по итогам дня цены энергоносителей показали довольно значительное сжатие", — напоминает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Он отмечает, что на корректировку вниз нефтяных котировок накануне повлияли как планы Ирака увеличить экспорт нефти в январе, что идет в разрез с договоренностями ОПЕК, так и увеличение добычи нефти в Ливии. "Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное воздействие на цены", — напоминает эксперт.

"Сегодня на рынке спокойный день. Большинство акций ожидаемо корректируется вследствие снижения цены на нефть ниже 56 долларов за баррель, но паники не наблюдается", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции Polimetal (2,88%), "Газпром нефти" (2,78%), "Интер РАО" (2,72%), АФК "Система" (1,9%) и префы "Транснефти" (1,25%).

Среди лидеров снижения – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снижаются на 2,76%, префы – на 1,38%), акции "Роснефти" (-2,74%), "Лукойла" (-2,45%), "Юнипро" (-1,99%), "Норникеля" (-1,95%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (-1,89%), акции МТС (-1,81%) и акции "Аэрофлота" (-1,46%).

Прогнозы и рекомендации

Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что спокойная динамика сохранится до конца дня, явных отраслевых лидеров и аутсайдеров не будет. По его мнению, сильнее рынка могут скорректироваться обыкновенные акции Сбербанка.

"Ориентир по индексу ММВБ: 2270 пунктов. На валютном рынке также ожидаю боковую динамику в диапазоне 60,5-61,0 в паре USDRUB", — говорит он.

Для определения позиции доллара в центре внимания будут данные по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу 6 января, отмечают аналитики Forex Club. Позитивный отчет станет поводом для очередной волны укрепления доллара, а пара EUR/USD даже на ожиданиях этого события может преодолеть поддержку в области 1,0380 и снизится к отметке 1,03, считают они.

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