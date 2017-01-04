Суд в Канаде запретил арестовывать акции Кумтора по искам против Киргизии

БИШКЕК, 4 янв – РИА Новости. Апелляционный суд Онтарио запретил накладывать санкции на пакет акций компании Centerra Gold Inc., принадлежащих киргизскому ОАО "Кыргызалтын" в качестве обеспечения арбитражных решений против Киргизии по другим делам, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

Золотое месторождение Кумтор разрабатывается канадской Centerra Gold в рамках крупнейшего промышленного и инвестиционного проекта в Киргизии. Республика через принадлежащее государству ОАО "Кыргызалтын", является держателем самого крупного пакета акций Centerra — около 33%. Активы Кумтора оцениваются в 1,665 миллиарда долларов. Ранее суды Канады накладывали арест на акции в обеспечение иска турецкой компании Sistem Muhendishlik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. по имущественному спору вокруг бишкекского отеля "Ак-Кеме", канадской горнодобывающей компании Stans Energy Corp в обеспечение иска к правительству Киргизии о выплате им компенсации в 118,2 миллиона долларов за отмену лицензионного соглашения на разработку месторождений, а также другим имущественным спорам.

"Апелляционный суд Онтарио (Канада) вынес решение в пользу Кыргызской Республики и ОАО "Кыргызалтын" по вопросу бенефициарной собственности акций канадской компании… Таким образом, ни указанные четыре арбитражные решения, ни какие-либо будущие арбитражные решения против Кыргызской Республики, не могут быть исполнены за счет наложения взыскания на акции канадской компании "Centerra Gold Inc.", принадлежащие ОАО "Кыргызалтын", — сказали в киргизском кабмине.

В правительстве пояснили, что ранее истцы четырех международных арбитражных разбирательств на территории Канады подали заявление в Высокий суд Онтарио с просьбой исполнить вынесенные против Киргизии международные арбитражные решения за счет акций ОАО "Кыргызалтын". При этом истцы утверждали, что, несмотря на то, что юридически акции в Centerra принадлежат ОАО "Кыргызалтын", фактически, собственником акций является республика, и поэтому вынесенные против республики решения могут быть исполнены путем наложения взыскания на акции. В июле Высокий суд Онтарио признал, что Кыргызская Республика не является собственником акций канадской компании Centerra, зарегистрированных на имя ОАО "Кыргызалтын". Однако истцы обжаловали это решение в Апелляционном суде Онтарио.

"Данное решение вступает в силу с момента его вынесения", — сообщили в пресс-службе. Юристы киргизского правительства полагают, что теоретически истцы теперь могут обжаловать это решение в Верховном суде Канады, но отмечают, что Верховный суд Канады "рассматривает дела по обжалованию судебных решений лишь в исключительных случаях".