Российские регионы оценят по уровню безопасности ведения бизнеса

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в начале 2017 года впервые разработает и представит индекс безопасности ведения бизнеса в российских регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе КГИ.

"В первом квартале 2017 года Комитет гражданских инициатив впервые представит индекс безопасности ведения бизнеса в регионах России. Эксперты проведут апробацию методологии и презентуют первые результаты", — сообщили в пресс-службе.

Продолжат свою работу и все уже реализуемые проекты КГИ. В частности, в нынешнем году продолжится работа по подготовке индекса социально-экономической и политической напряженности в регионах России, а также индекса развития медиасферы.

Также в этом году фонд "Медиастандарт", созданный по инициативе КГИ, совместно с исследовательской группой ЦИРКОН представят итоги исследования представлений журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Исследование, отметили в КГИ, проводилось на основе опроса сотрудников СМИ и гражданских журналистов.