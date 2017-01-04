Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,3-0,81%

Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (3)

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости/Прайм. Индекс ММВБ к 10.01 мск в среду снижался на 0,3% — до 2278,64 пункта, индекс РТС — на 0,81% — до 1179,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.