Россия с 2011 года поставила в Китай из Сковородино 95 миллионов тонн нефти

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Россия с 2011 года поставила в Китай 94,47 миллиона тонн сырой нефти по ветке нефтепровода Сковородино-Мохэ-Дацин, передает агентство Синьхуа со ссылкой на инспекцию по ввозу-вывозу и карантину провинции Хэйлунцзян.

Согласно данным инспекции, отдельно в 2016 году Россия поставила по этой ветке в КНР 16,5 миллиона тонн сырой нефти.

Россия начала поставки нефти в Китай по трубе Сковородино-Мохэ в 2011 году в рамках контрактов, подписанных "Роснефтью", "Транснефтью" и CNPC в 2009 году. В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти по этому отводу на 15 миллионов тонн в год и довести их на пике до 30 миллионов. Для этого Россия должна нарастить мощности Сковородино-Мохэ на своей территории, а Китай — предпринять аналогичные действия и построить дополнительную ветку нефтепровода Мохэ-Дацин.

В середине августа 2016 года Китай начал строительство второй ветки нефтепровода Мохэ-Дацин между Россией и КНР. Строительство было начато в районе Джагдачи округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян.

Мохэ-Дацин является частью отвода от магистрального трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Отвод берет свое начало в городе Сковородино и проходит по маршруту Сковородино-Мохэ-Дацин.