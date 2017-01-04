"Аэроэкспресс" поднял цены на билеты в кассах и автоматах до 500 рублей

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости/Прайм. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные перевозки пассажиров между столицей и аэропортами Московского авиаузла, с 4 января 2017 года повысила цены на билеты в кассах и автоматах до 500 рублей с 470 рублей, следует из сообщения компании.

Речь идет о стоимости билета на "Аэроэкспресс" по тарифу "стандартный", приобретенных через кассы и билетные автоматы. Цена на билеты, купленные на сайте компании или через мобильное приложение, останется на уровне 420 рублей. Также не меняется стоимость билета в бизнес-класс (1000 рублей), тарифов "семейный" (990 рублей), "групповой" (990 рублей), "детский" (130 рублей) и абонементов.

Повышение цены на билеты по классу "стандарт" соответствует уровню инфляции в 2016 году, пояснял исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров. По его словам, в дальнейшем "Аэроэкспресс" будет делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.