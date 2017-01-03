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Экономика

Российский рынок акций и рубль начали год уверенным ростом

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (2)
19:5403.01.2017
(обновлено: 20:02 03.01.2017)
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Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в первый день торгов 2017 года уверенно вырос и обновил исторический максимум по ММВБ и двухгодичный по РТС, акции Сбербанка и нефтяного сектора лидировали в росте.

Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
© Fotolia/ sergey_p
Рынок акций обновил максимумы, рубль уверенно растет на нефти по $58

Курс рубля к доллару и евро также уверенно растет и вышел в район максимумов с июля 2015 года на нефти, подорожавшей выше уровня в 58 долларов за баррель сорта Brent.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,36% — до 2285,43 пункта, индекс РТС — на 3,21%, до 1189,32 пункта.

Индекс ММВБ обновил во вторник исторический максимум, поднявшись до 2293,99 пункта, РТС индекс РТС обновил максимум с сентября 2014 года, поднявшись до 1194,92 пункта

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.28 мск вторника снижался на 33 копейки — до 60,94 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 63,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть помогает

Российские активы с самого утра получили поддержку от дорожающей быстрыми темпами нефти.

Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
© Flickr/ Imahornfan
Нефть на первых торгах года подорожала до $57
Рынок черного золота начал год уверенным ростом к максимумам с лета 2015 года — в район 58 долларов на фоне позитивных макроэкономических данных по Китаю. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в декабре 2016 года поднялся на 1 пункт до 51,9 пункта, показав максимально высокое значение с января 2013 года, оценило деловое издание Caixin совместно с Markit.

В итоге российские нефтяные фишки во вторник задавали тон росту всего рынка акций. Бумаги крупнейшей в РФ нефтяной компании "Роснефть" выросли а цене на 4,2%, а в течение дня поднимались до исторического максимума в 425,7 рубля (+5,7%). В итоге ее капитализация к закрытию составила около 4,5 триллиона рублей, что является максимумом для рынка РФ (у "Газпрома" (+2%) — 3,7 триллиона, Сбербанка (+4%) – более 4 триллионов).

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 3,2%, "Лукойла" — на 3,7%. На фоне укрепляющегося рубля акции Сбербанка выросли в цене на 4% (обыкновенные) и на 5,3% префы.

Помимо нефти хорошей новостью стал рост поставок "Газпрома" (+2%) по Северному потоку до уровня 100% его загрузки в годовом выражении, отметил Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". "Пик похолодания в Европе пока не пройден, ожидаю, что на текущем уровне загрузка газопровода останется до конца января. Новость способна поддержать котировки газовой монополии, ожидаю роста в первом квартале до 180 рублей за акцию газового концерна. Лучше рынка в ближайшие дни будут бумаги нефтегазового сектора", — добавил он.

Курс рубля после коррекционной просадки в последние дни завершившегося года продолжил уверенно расти, используя в качестве фактора дорожающую нефть.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Рубль начал 2017 год ростом к доллару и евро
При этом волатильность рубля, что характерно для последнего времени, существенно уступает волатильности рынка нефти. В итоге рубль растет медленнее нефти, и рублевая цена нефти опять поднималась к максимумам за последние несколько месяцев – выше 3,5 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

Реальное сокращение добычи нефти основными производителями с 1 января может подтолкнуть цены на нефть к дальнейшему росту до 60-63 долларов за баррель, что положительно повлияет на курс рубля к мировым резервным валютам, считает Анна Кокорева из компании "Альпари".

"В этом случае уже успех первого торгового дня в январе будет закрепляться и в течение первого месяца нового года пара доллар/рубль может опуститься к отметке 58-59, а пара евро/рубль – к уровню 60-61", — оценила она.

У крупных игроков рынка валюты нет больших запасов свободной ликвидности, все платежи были сделаны еще до Нового года, поэтому на валютном рынке активность будет относительно низкой до 9 января – сегодня объем торгов долларами к вечеру не превышал 1,5 миллиарда долларов против обычных 3-5 миллиардов, отметил Ващенко из компании "Фридом Финанс".

"Курс USDRUB существенно не изменится, если нефть будет торговаться в диапазоне 57-60 долларов за баррель. Ориентируюсь на коридор 60-61,5 по паре доллар-рубль. Пробитие нижней границы возможно в случае роста цены на нефть выше 60 долларов. Тогда вероятно резкое движение курса вниз. Индекс ММВБ может подняться до 2400. На мой взгляд, вероятность подобного развития событий на неделе низкая, но полностью не исключается", — отметил Ващенко.

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