Годовая инфляция в Германии в декабре достигла максимума с июля 2013 года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости/Прайм. Инфляция в Германии в декабре в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,7%, что является максимальной отметкой с июля 2013 года, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 0,7%.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,5%, а в месячном — 0,6%.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в декабре в годовом выражении составила 1,7%, а в месячном выражении — 1%. Данные полностью совпали с ожиданиями экспертов.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.