"Укртрансгаз" сообщил, что потребление газа на Украине упало на 4%

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Потребление природного газа на Украине в 2016 году упало на 4% и составило 30,3 миллиарда кубометров, сообщила компания "Укртрансгаз".

"По результатам 2016 потребление природного газа Украины уменьшилось всего на 4% и составило 30,3 миллиардов кубометров", — говорится в сообщении.

Для покрытия потребностей украинских потребителей использовался природный газ, импортированный из Европы — 11,1 миллиарда кубометров (Словакия — 9,1 миллиарда кубометров, Венгрия — 1 миллиард кубометров, Польша – 1 миллиард кубометров), и газ собственной добычи – 20,2 миллиарда кубометров.

По сравнению с показателями предыдущего года, украинская добыча выросла на 1,5%, а импорт уменьшился почти в два раза.