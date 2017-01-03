Протяженность скоростных железных дорог в КНР достигла 22 тысяч километров

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Протяженность скоростных железных дорог в Китае достигла 22 тысяч километров, передает во вторник Международное радио Китая (CRI) со ссылкой на генерального менеджера China Railway Corporation Лу Дунфу.

По его словам, протяженность всех железных дорог Китая насчитывает 124 тысячи километров.

В сентябре сообщалось, что протяженность скоростных железных дорог в Китае превысила 20 тысяч километров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

В настоящий момент Китай обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. По планам властей, к концу 13-й пятилетки (2020 год) их протяженность должна увеличиться до 30 тысяч километров, а к 2025 году — до 38 тысяч километров.

Как сообщила ранее Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, к 2025 году общая протяженность всех железных дорог в стране будет увеличена до 175 тысяч километров, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали. При этом к 2020 году общая протяженность всех железных дорог Китая, согласно плану, должна составить 150 тысяч километров и связать между собой свыше 80% крупных городов страны.

Как пишет во вторник деловое издание Caixin, в 2017 году инвестиции в строительство железных дорог в КНР составят 800 миллиардов юаней (115,1 миллиарда долларов США).