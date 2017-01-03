Протяженность скоростных железных дорог в КНР достигла 22 тысяч километров

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Протяженность скоростных железных дорог в Китае достигла 22 тысяч километров, передает во вторник Международное радио Китая (CRI) со ссылкой на генерального менеджера China Railway Corporation Лу Дунфу.
В сентябре сообщалось, что протяженность скоростных железных дорог в Китае превысила 20 тысяч километров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.
В настоящий момент Китай обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. По планам властей, к концу 13-й пятилетки (2020 год) их протяженность должна увеличиться до 30 тысяч километров, а к 2025 году — до 38 тысяч километров.
Как сообщила ранее Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, к 2025 году общая протяженность всех железных дорог в стране будет увеличена до 175 тысяч километров, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали. При этом к 2020 году общая протяженность всех железных дорог Китая, согласно плану, должна составить 150 тысяч километров и связать между собой свыше 80% крупных городов страны.
Как пишет во вторник деловое издание Caixin, в 2017 году инвестиции в строительство железных дорог в КНР составят 800 миллиардов юаней (115,1 миллиарда долларов США).