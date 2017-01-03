Нацбанк Украины снижает сумму наличных расчетов для физических лиц

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Нацбанк Украины с 4 января снижает сумму наличных расчетов для физических лиц в течение одного дня с 5,5 тысячи долларов до 1,8 тысячи долларов, сообщила во вторник пресс-служба украинского центрального банка.

"Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января 2017 предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, ограничение суммы расчетов наличными будет касаться расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями), а также между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению. При этом физические лица смогут осуществлять расчеты на суммы, превышающие 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с банковского счета, внесения или перечисления средств на счета, в том числе на депозит нотариуса.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Нацбанк рассчитывает, что нововведение обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот, а также сузит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента.