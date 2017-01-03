Стоимость нефти марок Brent и WTI превысила максимумы с июля 2015 года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут во вторник на ожиданиях инвесторов сокращения добычи "черного золота" в рамках соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель государств; нефть марки Brent впервые с июля 2015 года превысила отметку в 58 долларов за баррель, а марки WTI — пробила вверх психологическую отметку в 55 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% — до 58,08 доллара за баррель — максимум с 16 июля 2015 года. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,31% — до 54,96 доллара за баррель; ранее она поднималась до отметки в 55,24 доллара за баррель, впервые с 6 июля 2015 года превысив психологическую отметку в 55 долларов за баррель.

В настоящее время внимание нефтяного рынка приковано к соглашению ОПЕК о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение началось с января.

Трейдеры внимательно следят за реализацией данного соглашения и обещаний участвующих в нем стран по сокращению производства. Так, рынок положительно отыграл сообщение о снижении среднесуточной добычи нефти и конденсата РФ в декабре в месячном выражении на 0,02%, до 11,208 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, показатель немного сократился по сравнению с ноябрем, когда добыча составила 11,211 миллиона баррелей в сутки.

"Первые сигналы показывают, что сокращение производства стран ОПЕК и не входящих в картель государств увеличивает надежду на снижение глобального переизбытка нефти", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста по вопросам энергетики в ABN Amro Ханса ван Клеефа (Hans Van Cleef).