Годовое производство удобрений на "Беларуськалии" оценили в 10 млн тонн

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Объем производства удобрений на белорусском предприятии "Беларуськалий" в 2016 году оценивается на уровне свыше 10 миллионов тонн, сообщил во вторник генеральный директор предприятия Иван Головатый.

"По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 миллионов тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет", — сказал Головатый в интервью корпоративной газете, опубликованном на сайте предприятия.

Он отметил востребованность не только белорусских калийных удобрений различных видов, но и сложных комплексных удобрений и другой выпускаемой предприятием продукции. По словам директора, 92,5% произведенной продукции поступает на внешний рынок. Предприятие поставляет калийную продукцию в более чем 90 стран мира.

"Кризисные явления на мировом калийном рынке, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках. Но несмотря на все сложности… мы продолжаем реализацию важных инвестпроектов, направленных на развитие производственных мощностей нашего предприятия", — сказал он.

Он отметил строительство Петриковского горно-обогатительного комбината, где ведется проходка шахтных стволов рудника, а также реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках с целью снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента.