Годовое производство удобрений на "Беларуськалии" оценили в 10 млн тонн

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Объем производства удобрений на белорусском предприятии "Беларуськалий" в 2016 году оценивается на уровне свыше 10 миллионов тонн, сообщил во вторник генеральный директор предприятия Иван Головатый.
Он отметил востребованность не только белорусских калийных удобрений различных видов, но и сложных комплексных удобрений и другой выпускаемой предприятием продукции. По словам директора, 92,5% произведенной продукции поступает на внешний рынок. Предприятие поставляет калийную продукцию в более чем 90 стран мира.
"Кризисные явления на мировом калийном рынке, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках. Но несмотря на все сложности… мы продолжаем реализацию важных инвестпроектов, направленных на развитие производственных мощностей нашего предприятия", — сказал он.
Он отметил строительство Петриковского горно-обогатительного комбината, где ведется проходка шахтных стволов рудника, а также реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках с целью снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента.