В Казахстане увеличили пенсии и пособия в связи с рождением ребенка

АСТАНА, 1 янв – РИА Новости. Ряд социальных выплат и пособий увеличиваются в Казахстане с нового года.

По данным министерства здравоохранения и социального развития Казахстана, размер солидарной пенсии (выплата, зависящая от трудового стажа), согласно принятому бюджету на 2017-2019 годы, с 1 января повышен на 9%, а с 1 июля будет увеличен еще на 11%. Размер базовой пенсии (гарантированная выплата, не зависящая от трудового стажа и составляющая 50% от прожиточного минимума) с 1 января повышен на 7%, а с 1 июля будет увеличен еще на 13%.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января повышен на 7%, а с 1 июля будет увеличен еще на 20%. "Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66,621 тысячи тенге (около 200 долларов), то с 1 января 2017 года его размер составит 71,27 тысячи тенге (около 214 долларов), а с 1 июля — повысится до 86,222 тысячи тенге (около 258 долларов)", — пояснили в министерстве.

Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в 2016 году составлял 111,035 тысячи тенге (около 333 долларов), с 1 января 2017 года он повышен до 118 тысяч тенге (около 354 долларов), с 1 июля 2017 года — размер будет равен 142,947 тысячи тенге (около 428 долларов). На эти цели из бюджета в 2017 году дополнительно будет выделено 1,8 миллиарда тенге (более 5 миллионов долларов).

В середине декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости страны, поручил с 1 июля повысить в Казахстане пенсии и увеличить размеры единовременного пособия в связи с рождением ребенка.