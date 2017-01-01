Азербайджан начинает процесс снижения суточной нефтедобычи

БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан с 1 января начинает процесс снижения посуточной нефтедобычи на 35 тысяч баррелей, согласно решению ОПЕК.

В Вене 10 декабря 2016 года прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

"Как известно на встрече ОПЕК и стран, не входящих в нефтяной картель, было принято решение сократить добычу нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Тут главная цель – не допустить увеличения нефтедобычи в 2017 году. В реальности страны, не входящие в ОПЕК, не имеют какой-либо юридической обязанности перед ОПЕК. С 1 января решение ОПЕК вступает в силу, Азербайджан начинает процесс снижения. ОПЕК ожидает снижения в течение шести месяцев. То есть это вовсе не означает, что Азербайджан сразу же 1 января сократит посуточную нефтедобычу на 35 тысяч баррелей", — сообщила ранее РИА Новости руководитель пресс-службы минэнерго Азербайджана Замина Алиева.