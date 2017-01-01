В Белоруссии увеличится базовая величина для расчета различных платежей

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Новый размер базовой величины для расчета штрафов и социальных пособий начнет применяться в Белоруссии с 1 января 2017 года — в соответствии с постановлением правительства, размер базовой ставки повышается на 2 белорусских рубля и составит 23 рубля (около 12 долларов).

До Нового года размер базовой величины составлял 21 рубль и действовал на протяжении всего 2016 года. Предпоследнее увеличение базовой величины произошло 29 декабря 2014 года — до 180 тысяч неденоминированных белорусских рублей.

Базовая величина применяется в Белоруссии для расчета большого количества ставок, выплат, штрафов и так далее.

Например, в соответствии с президентским декретом о "тунеядцах" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители Белоруссии должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (с 1 января — около 240 долларов).