Украина с первого января продлила отмену ЗСТ с Россией до конца 2017 года

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ до конца 2017 года. Советующее решение было принято в конце прошлого года.
Власти пояснили, что решение правительства является "частью комплексного противодействия" экономическим мерам РФ против Украины. Как отмечается, Украина продолжает требовать отмены неправомерных, по ее мнению, ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.
Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.
"По большому счету, это никак не повлияет, поскольку де-факто ЗСТ уже не работает, но политически будет еще одним признаком сворачивания отношений и будет элементом внутриполитической, внутриэкономической дестабилизации. Может быть где-то еще частично что-то перестанет поставляться, но по большому счету это Украина поставляет в Россию, а не Россия на Украину. Если это и ударит, то только по украинским интересам", — заявил Бортник РИА Новости.
"Очевидно, что это скажется крайне негативным образом на экспортно-импортном балансе Украины, поступлениях от экспорта, на налогообложении. Целый ряд украинских отраслей, ориентированных на российский рынок, продолжит умирать, а может быть и умрет. Будет только ухудшение", — сказал Павлив РИА Новости.