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Экономика

Украина с первого января продлила отмену ЗСТ с Россией до конца 2017 года

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (7)
07:2501.01.2017
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Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2016/ Vasily Maximov

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил с 1 января отмену действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ до конца 2017 года. Советующее решение было принято в конце прошлого года.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Supinsky
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Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что такое решение Киева негативно скажется на экономике страны и прежде всего на отраслях, связанных с российским рынком.

Власти пояснили, что решение правительства является "частью комплексного противодействия" экономическим мерам РФ против Украины. Как отмечается, Украина продолжает требовать отмены неправомерных, по ее мнению, ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Работник Газпрома на газоизмерительной станции
© РИА Новости. Илья Питалев
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Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления — об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из России. Среди них — водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, продукты детского питания, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек, а также ряд других продовольственных товаров. Отмена условий свободной торговли была применена Киевом сроком на один год со 2 января 2016 года после вступления в действие аналогичных мер РФ в отношении Украины.

Россия для защиты своего рынка с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что продление отмены ЗСТ негативно отразится на стране.

"По большому счету, это никак не повлияет, поскольку де-факто ЗСТ уже не работает, но политически будет еще одним признаком сворачивания отношений и будет элементом внутриполитической, внутриэкономической дестабилизации. Может быть где-то еще частично что-то перестанет поставляться, но по большому счету это Украина поставляет в Россию, а не Россия на Украину. Если это и ударит, то только по украинским интересам", — заявил Бортник РИА Новости.

Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
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Украинский политический эксперт Михаил Павлив также считает, что ограничительные меры не пойдут на пользу Украине.

"Очевидно, что это скажется крайне негативным образом на экспортно-импортном балансе Украины, поступлениях от экспорта, на налогообложении. Целый ряд украинских отраслей, ориентированных на российский рынок, продолжит умирать, а может быть и умрет. Будет только ухудшение", — сказал Павлив РИА Новости.

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Экономика
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