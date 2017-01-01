Закон о госбюджете Украины на 2017 год вступает в силу

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Закон Украины о госбюджете на 2017 год, в котором закладывается рост украинской экономики на уровне 3%, вступает в силу.
По предложению президента страны Петра Порошенко, финансирование сектора обороны и безопасности увеличено с 114 миллиардов гривен (около 4,3 миллиарда долларов) до 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), что составляет 5% ВВП.
Правительство не планирует увеличивать в следующем году общегосударственные налоги, в бюджете закладывается рост социальных стандартов. В документе заложено увеличение в два раза минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов) вместо запланированного в первом варианте бюджета 1,6 тысячи гривен (59 долларов).
Госбюджет Украины также предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов по текущему курсу Нацбанка), в том числе почти 71 миллиард гривен (около 2,8 миллиарда долларов) планируется привлечь из-за рубежа.
Закон о госбюджете не поддержали некоторые оппозиционные фракции в Раде. Депутаты считают, что в документе не заложены механизмы для поддержки реального сектора экономики и создания новых рабочих мест.
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул назвал документ "бюджетом геноцида".
"Обобрав людей, власть повышает затраты на содержание президента и парламента — 3 миллиарда гривен (более 113 миллионов долларов) — это плюс 54% к прошлому году, на Генпрокуратуру — 22 миллиарда гривен (около 833 миллионов долларов), фискальная служба — 6 миллиардов гривен (около 277 миллионов долларов). От вас в шоке не только на Украине, но и в Европе. Власть строит полицейское чиновничье государство", — считает Вилкул.