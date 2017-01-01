PMI в сфере услуг КНР в декабре замедлился до 54,5 пунтка

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики КНР замедлился до 54,5 пункта, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

По данным госстатбюро КНР, в декабре PMI в непроизводственной сфере китайской экономики оказался на 0,2 пункта ниже, чем в ноябре, когда показатель составил 54,7 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам 2015 года доля сферы услуг впервые превысила 50% от общего объема ВВП страны.