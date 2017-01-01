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Экономика

Вступает в силу требование об оснащении автомобилей системами "ЭРА-ГЛОНАСС"

03:3701.01.2017
3277513
Салон автомобиля
© Fotolia/ RAM

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года вступает в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (или ее аналогами для других стран-членов ЕАЭС), говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Превышение скорости
© Fotolia/ carloscastilla
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Решение принято в соответствии с изменением к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", принятому 30 января 2013 года.

Для этих целей в России с 2015 года действует государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС", в Белоруссии, Казахстане и Киргизии создаются свои национальные системы, гармонизированные с российской.

"Безусловной главной целью применения системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является снижение уровня смертности в результате ДТП: только в РФ данная мера будет способствовать спасению 4 тысяч человеческих жизней в год. C 01 января 2016 года по настоящее время в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило уже более 108 тысяч вызовов", — говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder на автосалоне во Франкфурте. Архивное фото
© AP Photo/ Jens Meyer
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По состоянию на 20 декабря 2016 года, все основные автомобильные бренды, начиная от массового сегмента (Lada, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и другие) и до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce), поставляющие свою продукцию на рынок Евразийского экономического союза, уже завершили либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой "ЭРА-ГЛОНАСС", отмечается в сообщении Минпромторга.

"В отношении подержанных легковых автомобилей следует отметить, что общий импорт физическими и юридическими лицами таких машин за 11 месяцев 2016 года в РФ составил 32,9 тысяч единиц, что на 11% меньше аналогичного периода 2015 года и составляет менее 0,4% от всего автомобильного рынка (новых и бывших в употреблении автомобилей)", — говорится в сообщении.

BMW. Архивное фото
© Фото: BMW
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"С учетом мер поддержки покупателей новых автомобилей российского производства, предусмотренных правительством на 2017 год (программы обновления парка, льготного кредитования, льготного лизинга, "Первый автомобиль", "Автомобиль для многодетной семьи" и пр.), а также существующих производственных мощностей российских и иностранных марок во всех сегментах автомобилей, требование по оснащению выпускаемых в обращение автомобилей "ЭРА-ГЛОНАСС" не окажет негативного влияния на потребителя", — сообщает ведомство.

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Экономика
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • forym.2000
    Кроме как поддержать внутренний рынок производителей, причин нет. Ну может еще всех на контроль поставит, кто где находится и куда передвигается и с какой скоростью. Вранье все остальное. Вне сомнений, своих производителей надо поддерживать, но врать не надо. Народ за баранов держать.
    Скоро гаишники, видеорегистраторы на дороге будут не нужны. Эра глонас будет передвать в каком месте вы под знак проехали, где скорость превысили, и штраф в автоматическом режиме высылать. А кто не оплатит, дистанционно авто заглушит и по навигации судебных приставов вышлет для конфискации авто. Или для ареста водителя. Внукам когда нибудь рассказывать будем о прошлом, кав мы ездили куда и когда хотим, по бесплатным дорогам, бензином в 12копеек...
    05:40
    01.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Николаевич в ответ пользователю forym.2000(показатьскрыть)
    forym.2000, я Вам расскажу про бензин по 9,3 коп. Но он был дороговат, как считали многие водители и ставили доппрокладку, чтобы кататься на еще более дешёвом 76-м бензине. 76 копеек за талон на 10 литров. Был ещё 66 бензин. Проблем с бензином . у пацанов владеющих мопедами, не было никаких Канистра, шланг и почти любой водитель грузовика нацедит из бака бензина. Мой батя работал водителем на фабрике. Своей машины фабрике не хватало и она заказывала в ГАПе дополнительно в две смены. Первая смена привозила пряжу и вывозила суровьё. Вторая смена была менее загружена. В то время было плановое ведение хозяйства. Это была основа основ экономики. У автопредприятий план был в тонно-км. Ездил водитель, не ездил это была проблема арендаторов автотранспорта. Путевой лист с необходимым тонно-км подписывай.Так вот, вернемся ко второй смене. Путевка подписана, ходок нет, не считая рейса чтобы отвезти начальника транспортного цеха домой, а бак полный. Нарисовалась проблема. Водитель спрашивает , кому надо бензина? Если не находит желающих, владельцев-то личного автотранспорта было раз-два и обчёлся, да и вчера, позавчера уже заправлялись,то едет в глухой угол фабрики и сливает на землю. Спидометр накручивает , едет в гараж и потом со спокойной душей, с чувством исполненного долга, можно валить домойи принять на посошек.А завтра опять в рейс.
    10:38
    01.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • forym.2000
    Кроме как поддержать внутренний рынок производителей, причин нет. Ну может еще всех на контроль поставит, кто где находится и куда передвигается и с какой скоростью. Вранье все остальное. Вне сомнений, своих производителей надо поддерживать, но врать не надо. Народ за баранов держать.
    Скоро гаишники, видеорегистраторы на дороге будут не нужны. Эра глонас будет передвать в каком месте вы под знак проехали, где скорость превысили, и штраф в автоматическом режиме высылать. А кто не оплатит, дистанционно авто заглушит и по навигации судебных приставов вышлет для конфискации авто. Или для ареста водителя. Внукам когда нибудь рассказывать будем о прошлом, кав мы ездили куда и когда хотим, по бесплатным дорогам, бензином в 12копеек...
    05:40
    01.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Николаевич в ответ пользователю forym.2000(показатьскрыть)
    forym.2000, я Вам расскажу про бензин по 9,3 коп. Но он был дороговат, как считали многие водители и ставили доппрокладку, чтобы кататься на еще более дешёвом 76-м бензине. 76 копеек за талон на 10 литров. Был ещё 66 бензин. Проблем с бензином . у пацанов владеющих мопедами, не было никаких Канистра, шланг и почти любой водитель грузовика нацедит из бака бензина. Мой батя работал водителем на фабрике. Своей машины фабрике не хватало и она заказывала в ГАПе дополнительно в две смены. Первая смена привозила пряжу и вывозила суровьё. Вторая смена была менее загружена. В то время было плановое ведение хозяйства. Это была основа основ экономики. У автопредприятий план был в тонно-км. Ездил водитель, не ездил это была проблема арендаторов автотранспорта. Путевой лист с необходимым тонно-км подписывай.Так вот, вернемся ко второй смене. Путевка подписана, ходок нет, не считая рейса чтобы отвезти начальника транспортного цеха домой, а бак полный. Нарисовалась проблема. Водитель спрашивает , кому надо бензина? Если не находит желающих, владельцев-то личного автотранспорта было раз-два и обчёлся, да и вчера, позавчера уже заправлялись,то едет в глухой угол фабрики и сливает на землю. Спидометр накручивает , едет в гараж и потом со спокойной душей, с чувством исполненного долга, можно валить домойи принять на посошек.А завтра опять в рейс.
    10:38
    01.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Nik No в ответ пользователю forym.2000(показатьскрыть)
    forym.2000,
    Ну так не нарушайте.
    10:58
    01.01.2017
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