Вступает в силу требование об оснащении автомобилей системами "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года вступает в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (или ее аналогами для других стран-членов ЕАЭС), говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Решение принято в соответствии с изменением к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", принятому 30 января 2013 года.

Для этих целей в России с 2015 года действует государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС", в Белоруссии, Казахстане и Киргизии создаются свои национальные системы, гармонизированные с российской.

"Безусловной главной целью применения системы "ЭРА-ГЛОНАСС" является снижение уровня смертности в результате ДТП: только в РФ данная мера будет способствовать спасению 4 тысяч человеческих жизней в год. C 01 января 2016 года по настоящее время в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило уже более 108 тысяч вызовов", — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 20 декабря 2016 года, все основные автомобильные бренды, начиная от массового сегмента (Lada, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и другие) и до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce), поставляющие свою продукцию на рынок Евразийского экономического союза, уже завершили либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой "ЭРА-ГЛОНАСС", отмечается в сообщении Минпромторга.

"В отношении подержанных легковых автомобилей следует отметить, что общий импорт физическими и юридическими лицами таких машин за 11 месяцев 2016 года в РФ составил 32,9 тысяч единиц, что на 11% меньше аналогичного периода 2015 года и составляет менее 0,4% от всего автомобильного рынка (новых и бывших в употреблении автомобилей)", — говорится в сообщении.

"С учетом мер поддержки покупателей новых автомобилей российского производства, предусмотренных правительством на 2017 год (программы обновления парка, льготного кредитования, льготного лизинга, "Первый автомобиль", "Автомобиль для многодетной семьи" и пр.), а также существующих производственных мощностей российских и иностранных марок во всех сегментах автомобилей, требование по оснащению выпускаемых в обращение автомобилей "ЭРА-ГЛОНАСС" не окажет негативного влияния на потребителя", — сообщает ведомство.