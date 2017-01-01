Ряд книжных магазинов Москвы освобождены от торгового сбора

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года некоторые книготорговые организации Москвы освобождаются от уплаты торгового сбора, мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий законопроект в ноябре прошлого года.

Согласно законопроекту, от уплаты сборов освобождаются те книготорговые организации, у которых доля площади для выкладки, демонстрации книг, газет и журналов составляет не менее 60% от общей площади объекта, а доля доходов от продажи печатной продукции в общем объеме доходов нарастающим итогом с начала календарного года составила не менее 60% по итогам периода обложения.

"Отмена торгового сбора – важная инициатива для книжной отрасли. Отрадно, что московское правительство делает шаги навстречу книге и литературе. На сегодняшний день в столице работают менее 200 книжных магазинов, это очень низкие показатели, поэтому отмена торгового сбора – хоть не основной, но все же дополнительной статьи расходов – может улучшить положение книжных магазинов в Москве", – такое мнение высказала РИА Новости руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова.

Льготой смогут воспользоваться более 200 организаций, а её объём составит почти 40 миллионов рублей в год.