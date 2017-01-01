США
1.011 января13:21МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Экспортная пошлина на мазут в России повышена с первого января

03:2601.01.2017
01090
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости/Прайм. Экспортная пошлина на мазут в РФ с 1 января 2017 года повышена до 100% от экспортной пошлины на нефть, как предусмотрено налоговым маневром в нефтяной отрасли, который реализуется в России с 2015 года.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Молодцов не видит причин для снижения экспортной пошлины на мазут
Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2015–2017 годах и увеличение налога на добычу (НДПИ). Но в 2016 году параметры маневра скорректировали, заморозив ставку экспортной пошлины на нефть на 2016 год на уровне 42% (вместо снижения до 36%); на 2017 год маневр оставили без изменений.

Так, с 1 января снижается ставка экспортной пошлины на нефть на 30%, ставки пошлин на светлые нефтепродукты снижаются (для бензинов и дизтоплива — до 30% от нефтяной к 2017 году, для нафты — до 55%). Согласно расчетам Минфина, пошлина на экспорт нефти из РФ, которая рассчитывается ежемесячно, в январе 2017 года снизится на 12,5%, или на 11,3 доллара, — до 79,1 доллара за тонну с 90,4 доллара за тонну в декабре.

Ввести экспортную пошлину на мазут в размере 100% от пошлины на нефть планировалось в рамках налогового маневра с 2015 года, но нефтекомпании не успевали с введением новых мощностей, которые повысили бы глубину переработки нефти. Минэнерго и Минфин согласовали компромиссный вариант, согласно которому повышение пошлины на мазут производится поэтапно (до 100% с 2017 года).

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина,  в следующем году правительству предстоит обсудить еще один вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в качестве компенсации для перерабатывающих компаний.

Ряд экспертов опасается, что снижение экспортных пошлин может вызвать рост цены на нефть на внутреннем рынке, так как компаниям становится выгоднее увеличить поставки сырья на экспорт, а не продавать в России. Например, директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов подсчитал, что снижение экспортных пошлин с 42% (в 2016 году) до 30% (в 2017 году) может привести к увеличению цены нефти на внутреннем рынке (при мировой цене на уровне 50 долларов за баррель) примерно на 1,4 тысячу рублей за тонну.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.