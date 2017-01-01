Экспортная пошлина на мазут в России повышена с первого января

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости/Прайм. Экспортная пошлина на мазут в РФ с 1 января 2017 года повышена до 100% от экспортной пошлины на нефть, как предусмотрено налоговым маневром в нефтяной отрасли, который реализуется в России с 2015 года.

Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2015–2017 годах и увеличение налога на добычу (НДПИ). Но в 2016 году параметры маневра скорректировали, заморозив ставку экспортной пошлины на нефть на 2016 год на уровне 42% (вместо снижения до 36%); на 2017 год маневр оставили без изменений.

Так, с 1 января снижается ставка экспортной пошлины на нефть на 30%, ставки пошлин на светлые нефтепродукты снижаются (для бензинов и дизтоплива — до 30% от нефтяной к 2017 году, для нафты — до 55%). Согласно расчетам Минфина, пошлина на экспорт нефти из РФ, которая рассчитывается ежемесячно, в январе 2017 года снизится на 12,5%, или на 11,3 доллара, — до 79,1 доллара за тонну с 90,4 доллара за тонну в декабре.

Ввести экспортную пошлину на мазут в размере 100% от пошлины на нефть планировалось в рамках налогового маневра с 2015 года, но нефтекомпании не успевали с введением новых мощностей, которые повысили бы глубину переработки нефти. Минэнерго и Минфин согласовали компромиссный вариант, согласно которому повышение пошлины на мазут производится поэтапно (до 100% с 2017 года).

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, в следующем году правительству предстоит обсудить еще один вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в качестве компенсации для перерабатывающих компаний.

Ряд экспертов опасается, что снижение экспортных пошлин может вызвать рост цены на нефть на внутреннем рынке, так как компаниям становится выгоднее увеличить поставки сырья на экспорт, а не продавать в России. Например, директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов подсчитал, что снижение экспортных пошлин с 42% (в 2016 году) до 30% (в 2017 году) может привести к увеличению цены нефти на внутреннем рынке (при мировой цене на уровне 50 долларов за баррель) примерно на 1,4 тысячу рублей за тонну.