Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с января 2017 года индексируются на 3,9%; в купе, СВ и люксах поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, — на 5%, следует из сообщения ФАС и слов представителя Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет Федеральная пассажирская компания. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет Федеральная антимонопольная служба. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

Плацкарт

Правление ФАС утвердило индексацию пассажирских железнодорожных тарифов на 2017 год в размере 3,9%, сообщали РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов в должны компенсироваться субсидиями из бюджета.

Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов ФПК с 1 января 2016 года, как сообщалось, были проиндексированы на 4% к уровню 2015 года.

СВ, купе и люкс

Представитель ФПК сообщил РИА Новости, что компания с 1 января проиндексирует базовые тарифы на проезд в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. Под управлением системы находилось около 75% ФПК, в 2017 году этот показатель планируется увеличить до 95%. Ранее и вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что ФПК уходит от индексации тарифов в СВ, купе и люксе с введением системы динамического ценообразования.

В ФПК отметили, что в дерегулированном сегменте в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, действует график гибкого тарифного регулирования — стоимость проезда повышается или понижается в зависимости от календарных периодов и прогнозируемого спроса на пассажирские перевозки.

Стоимость услуг, предоставляемых пассажирам поездов дальнего следования и включенных в стоимость билета (постельное белье, рацион питания, санитарно-гигиенические наборы), в зависимости от типа вагона, вырастет в 2017 году в среднем на 5%.

С января 2016 года тарифы на перевозки купе, СВ и люкс были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.