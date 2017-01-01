Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с января 2017 года индексируются на 3,9%; в купе, СВ и люксах поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, — на 5%, следует из сообщения ФАС и слов представителя Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет Федеральная пассажирская компания. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет Федеральная антимонопольная служба. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.
Плацкарт
Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов в должны компенсироваться субсидиями из бюджета.
Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов ФПК с 1 января 2016 года, как сообщалось, были проиндексированы на 4% к уровню 2015 года.
СВ, купе и люкс
В ФПК отметили, что в дерегулированном сегменте в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, действует график гибкого тарифного регулирования — стоимость проезда повышается или понижается в зависимости от календарных периодов и прогнозируемого спроса на пассажирские перевозки.
С января 2016 года тарифы на перевозки купе, СВ и люкс были проиндексированы на 5% к уровню 2015 года.