Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизилась на 11,3 доллара

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января снизилась на 11,3 доллара, до 79,1 доллара с 90,4 доллара за тонну в декабре, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2016 года составила 47,82 доллара за баррель, или 349,1 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 января выросла до 12 долларов с 10,9 доллара за тонну в декабре.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) сократилась до 43,5 доллара с 64,1 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 23,7 доллара с 55,1 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла снизилась до 23,7 доллара с 36,1 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса повысилась до 79,1 доллара с 74,1 доллара за тонну.

Пошлина на кокс снизилась до 5,1 доллара с 5,8 доллара за тонну.