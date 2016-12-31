Утверждены правила обсуждения проектов документов стратегии планирования

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования. Соответствующее распоряжение размещено в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления при утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта РФ и муниципального образования, руководствоваться правилами, утвержденными настоящим постановлением", — говорится в тексте документа.

Правила устанавливают порядок и сроки общественного обсуждения проектов таких документов. Они касаются проекта прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный и среднесрочный период, проекта основных направлений деятельности правительства, схем территориального планирования РФ (за исключением схем в области обороны и безопасности государства), проекта стратегии социально-экономического развития и других.

Срок общественного обсуждения проектов составляет не менее 15 или 30 календарных дней.