Кабмин утвердил правила распределения субсидий регионам на наукограды

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила распределения субсидий регионам для развития наукоградов. Соответствующий документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов РФ… Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года", — говорится в документе.

Субсидии представляются регионам в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы "Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы".