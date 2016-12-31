Инвестпортфель Дагестана включает 62 проекта почти на 200 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 31 дек – РИА Новости. Инвестиционный портфель Дагестана включает 62 проекта почти на 200 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства республики Абдусамад Гамидов.

"Инвестиционный портфель региона сегодня включает 62 проекта практически во всех отраслях экономики. 31 из них наделены статусом приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан. Общий объем инвестиций, требуемых для реализации заявленных проектов, составляет более 198 миллиардов рублей", — рассказал Гамидов.

Он отметил, что самые крупные из реализованных в 2016 году – это российско-итальянский проект строительства завода по производству напольной плитки и керамического гранита ООО "Мараби", а также проект концерна "КЭМЗ" по созданию авиамеханического завода в Каспийске.

"На данном предприятии уже создано 196 новых высокопроизводительных рабочих мест, в перспективе планируется доведение их количества до 600. В Дагестане также будет осуществлен проект организации судоремонтного и судостроительного производства", — сказал глава правительства республики.

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