В Дагестане заявляют о росте производства за счет импортозамещения

МАХАЧКАЛА, 31 дек – РИА Новости. Прирост объемов производства за счет импортозамещающей продукции составил в Дагестане 2 миллиарда рублей за 11 месяцев, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства республики Абдусамад Гамидов.

"За 11 месяцев текущего года прирост объемов производства за счет внедрения импортозамещающей продукции составил 2 миллиарда рублей. Для сравнения, за весь 2015 год подобный прирост равнялся 780 миллионам рублей", — сказал Гамидов.

По его словам, из-за режима санкций у большинства предприятий появились перспективы роста спроса на замещающую импорт продукцию и, соответственно, увеличения заказов как в оборонной, так и в гражданской сфере.

"Министерством промышленности и торговли Дагестана совместно с республиканскими предприятиями проработаны подготовленные Минпромторгом России 20 отраслевых планов импортозамещения, определен перечень продукции, производство которой может быть нами освоено. Также разработан актуализированный региональный план по содействию импортозамещению, которым предусмотрена реализация 12 инвестиционных проектов в этой сфере", — отметил глава правительства региона.

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